2023/03/15 | 00:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط هدراً للمال العام لأكثر من ملياري دينار في بلدية وتربية الديوانية المركز الخبري الوطني.

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