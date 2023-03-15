2023/03/15 | 00:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم

الثلاثاء، عن اعتقال 40 متهمًا بقضايا

مختلفةبينهم إرهابيان في محافظة

ديالى.

وذكرت الخلية في بيان صحفي أنه “بحسب

توجيهات القائد العام للقوات المسلحة،

وبإشراف قيادة ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم إرهابيان.. اعتقال 40 متهمًا بقضايا مختلفة في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم إرهابيان.. اعتقال 40 متهمًا بقضايا مختلفة في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).