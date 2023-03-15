البنك المركزي يصدر حزمة جديدة لتسهيل إجراءات الحصول على الدولار

2023/03/15 | 00:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم

الثلاثاء، الحزمة الثالثة لتسهيل

إجراءات الحصول على الدولار.

وقال البنك في بيان، إنه" قرّر إصدار

الحزمة الثالثة لتسهيل إجراءات الطلب

على الدولار الأميركي، والتي تتضمن

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