2023/03/15 | 00:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TE-8LWf6Dl0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كركوك.. مواطنو وكوادر الحزب الديمقراطي الكوردستاني يحيون ذكری ميلاد البارزاني الخالد) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كركوك.. مواطنو وكوادر الحزب الديمقراطي الكوردستاني يحيون ذكری ميلاد البارزاني الخالد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).