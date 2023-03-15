مدير الموانئ يعلن موعد انجاز ميناء الفاو بتفاصيله كافة - عاجل

2023/03/15 | 00:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، مساء الثلاثاء، موعد انجاز ميناء الفاو الكبير المطل على الخليج بتفاصيله كافة.

وقال الفرطوسي في مقابلة متلفزة :"استلام المرحلة الأولى من مشروع ميناء الفاو سيكون العام المقبل" واصفاً إياه "بحلقة وصل مهمة تربط بين الشرق الأوسط وأوروبا".

وأضاف "مشروع الأرصفة الخمسة في الميناء سينتهي في أيلول 2024، واكتمال جميع مشاريعه في آب 2025" لافتا الى، ان "الأرصفة الخمسة ستتناول 3 ملايين حاوية".

وأكد الفرطوسي "عازمون على تشغيل الميناء قبل أوان موعده، وسنستلم المرحلة الأولى من البنى التحتية من حيث القناة الملاحية والأرصفة واستقباله البواخر ويسبقها مرحلة التجهيز للميناء".

وتابع "في هذا العام سنعلن الآلية التي نمضي بها بتشغيل الميناء" مجدداً تاكيده "بإنجاز كل مفاصل الميناء خلال العامين المقبلين".

ولفت الى، ان "النفق المغمور في الميناء مخصص لمرور الشاحنات والناقلات النفطية وغيرها وهو يربط بين ميناء الفاو بميناء أم قصر".

وعن تشغيل الميناء قال الفرطوسي :"الموانئ العراقية تدار بطريقة التشغيل المشترك، وسنشدد بعدم دخول أي مشغل لأرصفة ميناء الفاو الا وله ارتباطات بخطوط عالمية".

ونوه الى، ان "القناة الجافة بميناء الفاو، سُميت بـ(طريق التنمية)، وتضم خطط سكك وطرق عدة".

وأوضح "هناك 90 رصيفاً مخطط انشائها في الميناء مقسمة بواقع 50 رصيفاً للحاويات و15 أخرى للحمولات السائبة وأخرى للمحاصيل الزراعية ولمنتوجات أخرى".

وشدد مديرالموانئ على، ان "العمالة بميناء الفاو ستكون محلية وأجنبية ونتوقع ان تكون العمالة العراقية بحدود 500 فرد".

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