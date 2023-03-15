السوداني يغرد بشأن زيارته للإقليم

2023/03/15 | 00:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء الثلاثاء، عن إجرائه مباحثات "مثمرة وبناءة" في أربيل التي زارها اليوم.

وقال السوداني في تغريدة بتويتر :"أجرينا مباحاثات مثمرة وبنّاءة في مدينة أربيل مع كلّ من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيسي الإقليم والحكومة في إقليم كردستان".

وأضاف "‏لقد وجدنا تفاعلاً إيجابياً مع خطواتنا في تنفيذ برنامجنا الحكومي".

وتابع السوداني "كما لمسنا رغبة جادّة في العمل سوية لتحقيق تطلعات أبناء شعبنا العزيز في كل مكان".

وزار رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مدينة أربيل، الثلاثاء، برفقة وفد حكومي، وستشمل زيارته السليمانية الأربعاء.

وأكد السوداني خلال لقائه رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، أن :"الحكومة تمتلك الإرادة والرغبة الجادة في إنهاء الملفات العالقة بين بغداد وأربيل وبشكل جذري، والانتقال إلى أفق واسع من العمل المشترك والفرص الاقتصادية، التي تعود بالخير على أبناء شعبنا في كردستان وكل المحافظات".

كما ألتقى رئيس الوزراء برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني.

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