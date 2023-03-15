2023/03/15 | 00:34 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 مارس، 2023 بغداد/المسلة: غرد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني..المسلة – متابعة...

ظهرت المقالة السوداني: في أربيل جدنا تفاعلاً إيجابياً لتنفيذ برنامجنا الحكومي أولاً على المسلة.

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