بشار الأسد يصل روسيا لإجراء محادثات مع بوتين في أول زيارة خارج الشرق الأوسط منذ الزلزال

2023/03/15 | 00:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة السورية، الثلاثاء، وصول الرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو في زيارة رسمية لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

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