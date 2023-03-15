جوجل تكشف عن “العصا السحرية”! أداة ذكاء صناعي يمكنها صياغة المستندات والمدونات ومراجعتها

2023/03/15 | 00:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت شركة جوجل التابعة لألفابت، الثلاثاء 14 مارس/آذار 2023، عن مجموعة من أدوات الذكاء الصناعي لخدماتها للبريد الإلكتروني والبرمجيات التعاونية والسحابية من بينها ما وصفته بـ”العصا السحرية”، وذلك قبل أيام من إعلان مشابه متوقع من جانب منافستها مايكروسوفت.وفي تجدد للمنافسة بين عملاقي التكنولوجيا، كشف كل منهما عن روبوت دردشة في فبراير/شباط الماضي، أطلقت ألفابت وصف “العصا […]

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