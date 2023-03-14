عواصف تضرب السواحل الشرقية والغربية للولايات المتحدة

2023/03/15 | 00:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبّب هطول أمطار غزيرة وتساقط الثلوج باضطرابات كبرى في شمال شرق الولايات المتحدة، الثلاثاء، إذ ألغيت رحلات جوية وسجّل انقطاع للتيار الكهربائي في ظل أجواء مناخية قصوى تضرب السواحل الأميركية الشرقية والغربية.

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