مباحثات السوداني في أربيل تتناول تطبيق اتفاق سنجار وقانوني النفط والغاز والمحكمة الاتحادية

2023/03/15 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬أربيل‭ -‬الزمان‭ ‬عقد‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬اجتماعات‭ ‬وصفها‭ ‬مطلعون‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬الحكومي‭ ‬بالنوعية‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬حيث‭ ‬التقى‭ ‬القيادة‭ ‬الكردية،‭ ‬وأكد‭ ‬السوداني،‭ ‬على‭ ‬‮«‬وجود‭ ‬فرصة‭ ‬جيّدة‭ ‬ورغبة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حل‭ ‬الخلافات‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الدستور‭ ‬والاتفاق‭ ‬السياسي‭ ‬للأطراف‭ ‬التي‭ ‬شكّلت‭ ‬الحكومة‮»‬‭.‬فيما‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬الملفات‭ ‬العالقة‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬واربيل ‭ ‬أساسية‭ ‬وتتصل‭ ‬بالعمل‭ […]

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