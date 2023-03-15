الاغبياء‭ ‬الأذكياء

2023/03/15 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ لم‭ ‬يمض‭ ‬سوى‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬البرمجيات‭ ‬الحديثة،‭ ‬في‭ ‬صعود‭ ‬نجم‭ ‬برنامج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي”‭ ‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي”‭ ‬حتى‭ ‬بات‭ ‬الهم‭ ‬الشاغل‭ ‬للشركات‭ ‬والجامعات‭ ‬والمراكز‭ ‬العلمية‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬مكافحة‭ ‬استخدامه‭ ‬عبر‭ ‬برمجيات‭ ‬مضادة‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬أصبح‭ ‬‮«‬‭ ‬الذكاء‮»‬‭ ‬عامل‭ ‬هدم‭ ‬وتزييف‭ ‬وخداع‭ ‬فيها‭.‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬المشكلة‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬الجامعات‭ ‬في‭ […]

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