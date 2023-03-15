2023/03/15 | 00:45 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام لم يمض سوى وقت قصير من عمر البرمجيات الحديثة، في صعود نجم برنامج الذكاء الاصطناعي” تشات جي بي تي” حتى بات الهم الشاغل للشركات والجامعات والمراكز العلمية العمل على مكافحة استخدامه عبر برمجيات مضادة في قطاعات أصبح « الذكاء» عامل هدم وتزييف وخداع فيها.
ولا تزال المشكلة التي تواجهها الجامعات في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاغبياء الأذكياء) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ولا تزال المشكلة التي تواجهها الجامعات في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاغبياء الأذكياء) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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