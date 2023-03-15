2023/03/15 | 00:45 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نيويورك- جولييت ميشال - الزمان يقول محللون ماليون وخبراء استثمار انّ الخوف اليوم ليس من انتقال عدوى انهيار المصارف الامريكية ليصيب القطاع المالي الأوربي، لكن المخاوف تنصب على احتمال انتقال عدوى عدم التنبؤ بالانهيارات المالية الكبرى التي تقع فجأة من دون اية مقدمات ، فقد أخفق مستثمرون وجهات ناظمة للقطاع المصرفي على حد سواء في […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا لم تستطع الولايات المتحدة التنبؤ بانهيار المصارف؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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