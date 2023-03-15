لماذا‭ ‬لم‭ ‬تستطع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التنبؤ‭ ‬بانهيار‭ ‬المصارف؟

2023/03/15 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك‭- ‬جولييت‭ ‬ميشال‮ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬ يقول‭ ‬محللون‭ ‬ماليون‭ ‬وخبراء‭ ‬استثمار‭ ‬انّ‭ ‬الخوف‭ ‬اليوم‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬انتقال‭ ‬عدوى‭ ‬انهيار‭ ‬المصارف‭ ‬الامريكية‭ ‬ليصيب‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬الأوربي،‭ ‬لكن‭ ‬المخاوف‭ ‬تنصب‭ ‬على‭ ‬احتمال‭ ‬انتقال‭ ‬عدوى‭ ‬عدم‭ ‬التنبؤ‭ ‬بالانهيارات‭ ‬المالية‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬فجأة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اية‭ ‬مقدمات‭ ‬،‭ ‬فقد‭ ‬أخفق‭ ‬مستثمرون‭ ‬وجهات‭ ‬ناظمة‭ ‬للقطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭ ‬في‭ […]

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