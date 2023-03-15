أسعار النفط في أدنى مستوى منذ 4 أشهر

2023/03/15 | 01:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت أسعار النفط على انخفاض حاد الثلاثاء إلى أدنى مستوى لها منذ أربعة أشهر في حين تراود السوق مخاوف بشأن ركود محتمل بعد تشديد السياسة النقدية التي نتجت عنها أولى الاضطرابات في القطاع المصرفي الأميركي.

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