2023/03/15 | 01:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MGZMDmoOCoA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احمد خلف يكشف كواليس إقالته من تدريب النجف والقوة الجوية يفلت من عقوبات الاتحاد العربي بالوقت القاتل) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احمد خلف يكشف كواليس إقالته من تدريب النجف والقوة الجوية يفلت من عقوبات الاتحاد العربي بالوقت القاتل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).