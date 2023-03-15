2023/03/15 | 01:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GR5x8RNuGD0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ترقب نيابي لوصول مسودة الموازنة إلى البرلمان، ونواب يستبعدون تأخر إجراءات تمريرها تحت قبة المجلس) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ترقب نيابي لوصول مسودة الموازنة إلى البرلمان، ونواب يستبعدون تأخر إجراءات تمريرها تحت قبة المجلس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).