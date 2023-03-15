2023/03/15 | 01:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمطر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي شباك ضيفه لايبزيغ الألماني، بسباعية بيضاء، في مباراتهما التي أقيمت على أرض استاد الاتحاد، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات إياب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ) لموسم 2023/2022.

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