2023/03/15 | 02:10 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغتالت سليماني وقياديا في "القاعدة".. أبرز مهام مسيّرة MQ-9 Reaper الأمريكية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/15 | 02:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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