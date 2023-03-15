إنتر ميلان ينجو من فخ بورتو بسلام

2023/03/15 | 02:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اقتنص إنتر ميلان تعادلا ثمينا من أمام مضيفه بورتو، بدون أهداف، اليوم الثلاثاء.وتواجه الفريقان في المباراة التي أقيمت بملعب الدراجاو، في إياب منافسات دور ال16 لدوري أبطال أوروبا.وتأهل النيراتزوري بهذا التعادل إلى الدور ربع النهائي من المسابقة، مستفيدا من فوزا بهدف دون رد في لقاء الذهاب التي أقيم بميلانو على ملعب […]

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