2023/03/15 | 02:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ثمان سنوات من انتشال ثوب نسائي محفوظ بشكل مثالي تقريبا من سفينة غرقت قبالة هولندا في القرن السابع عشر الميلادي، يبدو أن المحققين التاريخيين توصلوا أخيرا إلى معرفة بعض أسرار "الفستان السحري".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بقي محفوظا تحت البحر لقرون.. باحثون يكشفون أسرار "الفستان السحري") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بقي محفوظا تحت البحر لقرون.. باحثون يكشفون أسرار "الفستان السحري") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).