ناسا تنشر صورة بـ

2023/03/15 | 02:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وكالة الفضاء الأميركية، "ناسا"، الثلاثاء، صورة جديدة بتفاصيل غير مسبوقة تم التقاطها بواسطة تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي، لنجم ضخم على وشك الانفجار.

وباستخدام أدواته القوية التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء، وثق تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي، أقوى مرصد فضائي على الإطلاق، في يونيو الماضي، مشهدا فريدا لنجم "وولف راييت"، الذي يعد من بين النجوم الأكثر لمعانا والأكبر حجما والأقصر عمرا، والذي لم يتبق سوى فترة وجيزة لاكتشافه.

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