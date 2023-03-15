2023/03/15 | 02:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 مارس، 2023 بغداد/المسلة: عندما أطاحت قوات تقودها الولايات المتحدة بصدام حسين في عام 2003، احتفل...

ظهرت المقالة رويترز تنشر قصة عراقي عاش الخوف الدائم ..



من الحرب مع ايران الى غزو الكويت واحتلال بلاده والعنف الطائفي أولاً على المسلة.

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