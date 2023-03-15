البيت الأبيض لـCNN: اتخذنا إجراءات لضمان عدم وقوع

2023/03/15 | 04:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة "اتخذت إجراءات لضمان عدم وقوع الطائرة بدون طيار التي تم إسقاطها فوق البحر الأسود في الأيدي الخطأ".

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