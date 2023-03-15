2023/03/15 | 04:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جهود وضغوط أميركية وسورية عنوانها محاسبة نظام الأسد وحلفائه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضغوط أميركية وسورية عنوانها محاسبة نظام الأسد وحلفائه) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضغوط أميركية وسورية عنوانها محاسبة نظام الأسد وحلفائه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).