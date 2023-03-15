السعودية توضح ما ستفعله إذا فُرض سقف للأسعار على صادراتها البترولية

2023/03/15 | 05:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنه "إذا تم فرض سقف للأسعار على صادرات البترول السعودية فلن نبيع البترول إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا، وسنخفض إنتاج البترول"، وأضاف: "لن استغرب إذا قامت الدول الأخرى بنفس الإجراء".

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