دراسة جديدة: قلة النوم تؤثر على كفاءة اللقاحات

2023/03/15 | 05:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول الباحثون إن ست ساعات أو أقل من النوم خلال وقت التطعيم تقلل من استجابة الجسم للأجسام المضادة التي تشكل عماد الاستجابة المناعية، وفقا لملخص دراسة قام بها فريق من الباحثين في جامعة كاليفورنيا، ونقلها موقع Neuro Science News.

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