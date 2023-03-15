تفاعل على رد ولي عهد الأردن بعد جدل غياب شقيقته سلمى عن حفل حناء الأميرة إيمان

2023/03/15 | 06:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على صورة ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله مع خطيبته السعودية، رجوة آل سيف وشقيقته الأميرة سلمى.

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