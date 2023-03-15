دراسة جديدة: حمية البحر المتوسط تقلل من خطر الإصابة بالخرف

2023/03/15 | 07:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير دراسة جديدة إلى أن اتباع نظام غذاء "البحر الأبيض المتوسط" الغني بالمأكولات البحرية والفواكه والخضروات والمكسرات وزيت الزيتون قد يقلل من خطر الإصابة بالأمراض الدماغية المرتبطة بتقدم العمر.

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