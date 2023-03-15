مسلسل مصري عن تولي أستاذة جامعية عمودية قرية يسلط الضوء على قضايا المرأة

2023/03/15 | 08:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتناول مسلسل "حضرة العمدة"، الذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، قضايا تواجها المرأة المصرية من خلال تولي سيدة شابة كانت تعمل أستاذة بالجامعة الأمريكية لمنصب عمدة قرية ريفية لتصدم بالواقع الذي تعيشه السيدات في المجتمع.

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