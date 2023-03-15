رقصن من دون حجاب وبسترات قصيرة.. قلق على فتيات إيرانيات بعد فيديو الإعتذار

2023/03/15 | 08:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزايد القلق، الثلاثاء، بشأن مصير خمس شابات إيرانيات ظهرن في مقطع فيديو راقص لاقى انتشارا كبيرا على الإنترنت، وسط مزاعم عن إلقاء السلطات القبض عليهن وإجبارهن على الاعتذار.

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