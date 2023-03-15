تلعفر: سوق “حسن كوي” نظيف وحديث.. مكيفات ومرافق خدمية متكاملة (صور)

2023/03/15 | 09:02 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلعفر (نينوى) 964 أنجزت بلدية تلعفر بدعم من منظمة ألمانية، مشروع إعادة تأهيل سوق الخضار الرئيسي في تلعفر غرب الموصل، بعد عملٍ متواصل لنحو 45 يوماً.التفاصيل: يعد سوق “حسن كوي” شمال تلعفر، سوقاً رئيسياً للخضروات والفواكه، ويرتاده الناس يومياً، وهو مصدر رزق لعشرات الباعة.إسماعيل إبراهيم مدير المكتب الهندسي في قائمقامية تلعفر لشبكة 964: […]

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