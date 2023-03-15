2023/03/15 | 09:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، تنفيذ أمر قبض بحق أحد المحتالين الذين انتحلوا صفة العمل فيها؛ لتحقيق مآرب شخصيَّة.

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فريق من مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد تمكن من تنفيذ أمر القبض الصادر عن القاضي المختص؛ وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) بحق أحد المحتالين الذي انتحل صفة مدير عام في هيئة النزاهة".

وأضافت أن "التحقيقات الأولية تشير إلى إقدام المتهم على انتحال صفة المدير العام للدائرة القانونية في هيئة النزاهة؛ بغية تحقيق مآرب شخصيَّة عبر أخذ مبالغ ماليَّة من المشتكين، وادعائه أنه المسؤول عن رفع الحجز عن عقارات أزلام النظام البائد، فيما تبيَّن من خلال سير التحقيق أنه يعمل محامياً".

ونوهت الدائرة بحسب البيان بـ "تنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، وعرضه رفقة المتهم على السيد قاضي محكمة التحقيق المختص؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة المناسبة وتقرير مصير المتهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تنفذ مذكرة قبض بحق محتال انتحل صفة مدير عام فيها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تنفذ مذكرة قبض بحق محتال انتحل صفة مدير عام فيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).