مقتل 3 إرهابيين بقضاء الطارمية شمالي بغداد

2023/03/15 | 09:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاربعاء، مقتل 3 إرهابيين في الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وذكر بيان للوزارة، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية، ومن خلال العمليات الاستباقية، تمكنت قوة من لواء المشاة الثالث والعشرين الفرقة السادسة، وفوج حشد الطارمية من نصب كمين لعصابات داعش الإرهابية".

وتابع، أن الكمين اسفر عن "قتل ثلاثة إرهابيين، في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".

ويقع قضاء الطارمية الذي يبتع إدارياً للعاصمة بغداد على بعد 40 كيلومتراً من مركز العاصمة ويضم القضاء أراض زراعية واسعة فضلاً عن مجموعة من المستنقعات.

وعاود تنظيم "داعش" هجماته الإرهابية ضد الأجهزة الأمنية العراقية في شهر شباط الماضي بمناطق متفرقة من البلاد، أهمها شمال بغداد ومحيط مدينة كركوك وغرب الأنبار، مما أسفر عن استشهاد وجرح عدد من عناصر الأمن بينهم ضباط كبار.

وأدت العمليات الأخيرة لـ"داعش" إلى استشهاد ضابط كبير في الجيش العراقي وإصابة ثلاثة آخرين بهجوم بعبوة ناسفة في قضاء الطارمية شمال بغداد، عندما استهدف التنظيم قوة للجيش خلال مداهمة ضده في المنطقة.

وبحسب بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، فإن التفجير "أدى إلى استشهاد آمر الفوج الأول باللواء المشاة 59 واثنين من المراتب، كما تسبب في إصابة ضابط واثنين من المراتب".

كذلك استشهد أربعة من عناصر الحشد العشائري في قضاء هيت غرب الأنبار بهجوم لعناصر "داعش"، وأصيب عدد من عناصر الشرطة الاتحادية بهجمات متفرقة بالقرب من سلسلة مرتفعات حمرين في محيط مدينة كركوك.

وفي ديالى شرق بغداد استمر التنظيم بمهاجمة نقاط التفتيش التي تقع في أطراف ناحية جلولاء شمال المحافظة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من عناصر الأمن.

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