السوداني يصل الى السليمانية

2023/03/15 | 09:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، الى محافظة السليمانية للمشاركة باعمال ملتقى الجامعة الامريكية.

وقال مراسلنا إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وصل صباح اليوم الى السليمانية للمشاركة باعمال ملتقى الجامعة الامريكية".

واضاف أن "رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني كان في استقبال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

ويوم أمس الثلاثاء، وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، برفقة وفد حكومي الى محافظة اربيل .

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وصل إلى مدينة أربيل في زيارة لإقليم كردستان العراق برفقة وفد حكومي".

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