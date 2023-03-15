مقتل 3 إرهابيين بمداهمات أمنية في الطارمية

2023/03/15 | 09:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنتمكنت القوات الأمنية، اليوم الأربعاء، من مقتل 3 إرهابيين خلال مداهمات لمضافة في قضاء الطارمية.

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