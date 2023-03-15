2023/03/15 | 09:15 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السوداني يسعى لكتابة عهد جديد من العلاقة مع أربيل لإنهاء سنوات التناحر | اخبار التاسعة 2023/3/15) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: B40-w7Bf9P8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السوداني يسعى لكتابة عهد جديد من العلاقة مع أربيل لإنهاء سنوات التناحر | اخبار التاسعة 2023/3/15) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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