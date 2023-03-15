السوداني يتوجه الى السليمانية ويؤكد: أجرينا مباحثات مثمرة وبناءة في أربيل

2023/03/15 | 09:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أنه أجرى مباحثات مثمرة وبناءة في أربيل.وكتب السوداني في تغريدة على “تويتر”: “أجرينا مباحثات مثمرة وبناءة في مدينة أربيل مع كل من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيسي الإقليم والحكومة في … Readmore

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