جثتان و87 مليون دولار من الكوكايين.. هذا ما عثرت علية البحرية الكولومبية في سفينة شبه غواصة في المحيط الهادئ

2023/03/15 | 09:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطاعت البحرية الكولومبية أن تعثر على 3 أطنان من الكوكايين في سفينة تهريب للمخدرات.حيث اعترضت البحرية الوطنية الكولومبية سفينة شبه مغمورة (غواصة) تحتوي على جثتي شخصين ميتين واثنان آخران في حالة صحية سيئة إلى جانب احتواء السفينة على حوالي 3 أطنان من مادة الكوكايين المخدرة في المحيط الهادئ.

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