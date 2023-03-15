انتعاش اسعار النفط بعد توقعات اوبك بشأن الطلب الصيني

2023/03/15 | 09:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

ارتفعت أسعار النفط ، الاربعاء، في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد هبوط كبير الجلسة الماضية إذ ساعدت توقعات قوية من منظمة أوبك للطلب من الصين على تعويض ضعف ثقة المستثمرين في أعقاب انهيار بنكين أمريكيين في الآونة الأخيرة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 62 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 78.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 0058 بتوقيت جرينتش.



وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70 سنتا، أي بنسبة واحد بالمئة، إلى 72.03 دولار للبرميل.



وخسر خاما القياس أكثر من أربعة بالمئة يوم الثلاثاء ليسجلا أدنى مستوياتهما في ثلاثة أشهر.

وقال توشيتاكا تازاوا المحلل لدى فوجيتومي سيكيوريتيز "سوق النفط ارتدت وحدها بعد الخسائر الحادة في الآونة الأخيرة" مضيفا أن بعض المستثمرين استغلوا الهبوط لاقتناص الصفقات.

وأضاف "رفع أوبك توقعاتها للطلب الصيني على النفط قدم دعما أيضا، لكن المستثمرين ما زالوا متخوفين من وقوع أزمة مالية واسعة بعد انهيار بنكين أمريكيين في الآونة الأخيرة".

ورفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب الصيني على النفط في 2023 بعد رفع القيود المرتبطة بالجائحة في البلاد إلا أنها تركت توقعاتها لمجمل الطلب العالمي دون تغيير وعزت ذلك لمخاطر الانخفاض المحتمل في النمو العالمي.

وأثار انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر الأمريكيَّين مخاوف بشأن المخاطر التي تواجهها البنوك الأخرى من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خلال العام الماضي.



كما غذى ذلك تكهنات بأن يبطئ البنك إيقاع التشديد النقدي.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في مقابلة مع إنرجي إنتليجنس يوم الثلاثاء إن تحالف أوبك+ سيلتزم بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها في أكتوبر تشرين الأول حتى نهاية العام الجاري.

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