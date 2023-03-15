الرافدين: 2000 دولار حصة المسافر بدءاً من الأحد

2023/03/15 | 09:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أصدر مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، بياناً جديداً بشأن حصة المسافر من الدولار.

وجاء في البيان، أنه "استناداً إلى توجيهات البنك المركزي العراقي، يعلن مصرف الرافدين تحديد بيع الدولار للمسافرين بـ3000 دولار بدلاً من 7000 بدءاً من اليوم الأربعاء، على أن تكون حصة المسافر بواقع 2000 دولار اعتباراً من الأحد المقبل وبالسعر الرسمي البالغ 1320 (ديناراً لكل دولار".

وأكد المصرف في بيانه، أن "إيداع الدينار العراقي للمسافرين يكون من خلال الفروع المخصصة وبحسب التعليمات التي أعلن عنها في وقت سابق".

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