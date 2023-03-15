شرطة الطاقة تطيح بـ 6 متهمين بتهريب المنتجات النفطية في نينوى

2023/03/15 | 09:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

اعلنت شرطة الطاقة، اليوم الاربعاء، القاء القبض على 6 متهمين وضبط عجلاتهم المعدة لتهريب المنتجات النفطية في نينوى .

وذكر بيان للشرطة، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تمكنت مفارز مديرية شرطة الطاقة المتمثلة باللواء الاولي في محافظة نينوى من إلقاء القبض على 6 متهمين وضبط عجلاتهم المعدة لتهريب المنتجات النفطية وذلك لوجود مخالفات عدة أهمها عدم وجود موافقات أمنية لحركة الصهاريج وانتهاء صلاحية شهادات التكييل".

وتابعت، أنه "تم إيداع المتهمين في أحد مراكز شرطة النفط وإرسال العجلات الى ساحات الحجز تمهيداً لاستكمال الأوراق التحقيقية وعرضها على قاضي التحقيق المختص وفق القانون رقم 41 لتهريب النفط ومشتقاته لسنة 2008".

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