هجرة الانبار توزع مساعدات عينية بين (400) أسرة نازحة في عشوائيات بزيبز

2023/03/15 | 09:52 - المصدر: وكالة نون

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وزع موظفي وزارة الهجرة في محافظة

الأنبار ، بالتعاون مع منظمة الهجرة

الدولية (IOM)، مساعدات عينية متضمنة ثمان

مواداً بين(400) أسرة نازحة كوجبة أولى .





وبين فرع الوزارة في المحافظة لوكالة

نون ال

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