النزاهة تنفذ مذكرة قبض بحق محتال انتحل صفة مدير عام بالهيئة

2023/03/15 | 09:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة،

الأربعاء، عن تنفيذ أمر قبض بحق محتال

انتحل صفة مدير عام في الهيئة.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في

بيان صحفي، إن "فريقاً من مديريَّة

تحقيق الهيئة في بغداد تمكن من تن

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