العراق ثاني أكثر الدول تلوثاً وبغداد بالمرتبة 13 عالمياً

2023/03/15 | 09:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتل العراق المرتبة الثانية بأكثر دول

العالم تلوثا، فيما جاءت العاصمة بغداد

بالمرتبة 13 من بين المدن العالمية خلال

عام 2022، وذلك وفق مسح عالمي سنوي أجرته

شركة سويسرية لتصنيع أجهزة تنقية

الهواء.

ويق

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