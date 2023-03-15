الرافدين: الفين دولار لكل مسافر بدءاً من الأحد

2023/03/15 | 09:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيداع الدينار العراقي للمسافرين يكون من خلال الفروع المخصصة.

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