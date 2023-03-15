بافل طالباني يستقبل السوداني في السليمانية

2023/03/15 | 10:12 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية – 964 وصل رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، الأربعاء، إلى محافظة السليمانية، وكان في استقبالة رئيس الاتحاد الوطني، بافل طالباني.وذكر بيان صدر عن رئاسة الوزراء، تلقت شبكة 964 نسخ منه: وصل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأربعاء، إلى مدينة السليمانية، وذلك ضمن زيارته إقليم كردستان العراق.واستقبل سيادته لدى […]

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