الانواء الجوية تتوقع ارتفاع درجات الحرارة بدءاً من يوم الجمعة

2023/03/15 | 10:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طقس يوم الجمعة سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية.

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