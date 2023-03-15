السعودية تبدي رغبتها بالاستثمار في ايران: تحدث بسرعة كبيرة جدًا

2023/03/15 | 10:57 - المصدر: بغداد اليوم

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أكّد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، بحسب ما نقلت عنه وكالة "رويترز"، أنّ "الاستثمارات السعودية في إيران قد تحدث بسرعة جدًا، بعد الاتفاق بين البلدين"، معتبرًا أنّه "لا توجد معوقات للاستثمار مع إيران، في ظل تحقيق الاستقرار في المنطقة".

وقال الجدعان، خلال كلمة في مؤتمر القطاع المالي الدولي، إن "هناك فرص كبيرة للاستثمارات السعودية في إيران ولا أتوقع أي معوقات طالما تُحترم بنود الاتفاق".

وأضاف أن "إيران دولة مجاورة ولا أرى أي معوقات تمنع من تطبيع العلاقات وتنمية الاستثمارات معها ونحن وهم بحاجة للاستقرار وهناك العديد من الفرص الاقتصادية موجودة للطرفين"، مؤكدا "الاستثمارات السعودية في إيران قد تحدث بسرعة كبيرة بعد الاتفاق".

وأشار الجدعان، إلى اننا "نركز في رؤية المملكة على تقديم الدعم للمستثمرين والقطاع الخاص".

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