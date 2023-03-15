الإطاحة بـ 6 متهمين بالارهاب والخطف والاتجار بالبشر والمخدرات في 3 محافظات

2023/03/15 | 10:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الأربعاء، الإطاحة بـ 6 متهمين بالإرهاب والخطف والاتجار بالبشر والمخدرات في 3 محافظات.

وذكر بيان للخلية تلقته (بغداد اليوم) أن "مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع تمكنت من القاء القبض على 4 متهمين اثنين منهم مطلوبان للقضاء بتهم الاتجار بالبشر والأخرين بتجارة المخدرات والخطف".

وأوضح أن "عملية القبض جاءت في ناحية جسر ديالى وقضاء التاجي ومنطقة الكرادة ببغداد من خلال التنسيق مع الفرقة الاولى شرطة اتحادية ومفرزة من مكافحة اجرام البصرة"، مبينا انه "تم احالتهما اصوليا الى جهة الطلب".

وأشار الى انه " خلال حملة دهم تفتيش عن الاسلحة والاعتدة في منطقة سبع قصور ببغداد استطاعت مفارز المديرية وبالتعاون مع الفرقة الخامسة - شرطة اتحادية من ضبط (13) بندقية كلاشنكوف ومسدس عدد (2) وإعتدة اخرى مختلفة، حيث تم تسليم المضبوطات الى الجهات المعنية".

وفي سياق منفصل القت مفارز مديرية استخبارات وامن ميسان "القبض على أحد المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة (١/٤) ارهاب، وذلك من خلال تواجده في احدى مناطق قضاء العمارة بمحافظة ميسان"، وفقا للبيان.





وتابع البيان "فيما تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن النجف الاشرف من القاء القبض على تاجر مخدرات رئيس في قضاء النجف وقد ضبط بحوزته حبوب ومواد مخدرة مختلفة، تم القبض من خلال كمين محكم نفذته المفارز انفا بالتنسيق مع شؤون المخدرات بالمحافظة".

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