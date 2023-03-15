2023/03/15 | 11:00 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: ZeOwlv30hys
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بلدية النجف: سنستمر برفع جميع التجاوزات التي تشوه منظر المدينه) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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